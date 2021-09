Avec la Flip 6, JBL fait évoluer une de ses best seller de l'enceinte Bluetooth

Plus intéressant, on remarque que JBL s'est enfin décidé pour la bascule du Bluetooth 4.2 de la Flip 5 vers le Bluetooth 5.1 de la Flip 6. Cela ne changera clairement pas le quotidien des utilisateurs et utilisatrices, mais ça reste un pas dans le bon sens, d'autant que ce n'est pas le seul.

En effet, JBL a renforcé la résistance de son enceinte qui autrefois devait se contenter d'une certification IPX7, contre l'immersion donc. Aujourd'hui, JBL évoque une certification IP67 pour la Flip 6 ce qui lui permet d'être également protégée contre les poussières. Pratique pour une enceinte aussi nomade que la Flip.