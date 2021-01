CES 2021 : JBL met le paquet sur le nomade, avec une pluie de nouveaux modèles

Second produit, les True Wireless Tour Pro+ sont des équivalents du casque. Même fonction de réduction de bruit et mêmes technologies

Adaptive Ambient Aware et TalkThru, avec l'utilisation de 3 microphones par côté. Les écouteurs sont compatibles Google Fast Pair, peuvent s'utiliser indépendamment l'un ou l'autre en mode mono, et intègrent la charge sans-fil. Quant à la certification IP, nous avons ici du IPX4, ce qui devient un minimum en 2021. La partie sonore s'appuiera sur un driver de 6,8 mm. Enfin, l'autonomie est annoncée entre 6 h (avec ANC) et 8 h (sans).