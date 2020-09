Jabra dévoile les Elite 85t équipés de la réduction de bruit active

Toutefois, et en partie à cause des transducteurs 12 mm, l'autonomie semble stagner, s'établissant à sept heures sans ANC. Avec la réduction de bruit active, on peut compter sur cinq heures trente minutes, ce qui reste correct, certes, mais seulement dans la moyenne. En comptant le boitier de charge, les écouteurs assureront entre 31 heures et 25 heures d'autonomie suivant les modes. Ce boitier intègre un système de charge rapide, et supporte l'induction.