Sortis en même temps que les Sony WF-C700N, les Jabra Elite 4 sont un peu plus petits que ces derniers, même s'ils sont légèrement moins confortables. Ils offrent toutefois une bonne isolation passive, qui est la réduction de bruit naturelle quand vous mettez les écouteurs dans les oreilles.

L'isolation active se met en route avec les commandes ou via l'app compagnon et permet de se couper des bruits extérieurs pour pouvoir mieux se concentrer. Et sur ce modèle, il faut dire qu'elle est un peu anecdotique. Et c'est dommage, car pour le prix, ça aurait été intéressant. Idem pour le mode Transparence. Tout ça a été détaillé dans notre test où les Jabra Elite 4 ont eu la note de 7/10.

Pour l'autonomie, les écouteurs sont dans la moyenne, avec entre 5h et 6h30 par cycle de charge, en fonction de l'utilisation ou non de l'ANC. On salue la présence de la connexion multipoint pour les relier à deux appareils simultanément, une option très pratique.