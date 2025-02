La conception de FreeArc repose sur un procédé baptisé par la marque Triangle optimal de 140 degrés et le design courbé légèrement en forme de S. Derrière ces appellations se cache un procédé de fabrication assurant une tenue stable et un ajustement adapté à toutes les formes d'oreilles. Le format de ces écouteurs a été élaboré après l'analyse de plus de 10 000 courbes auriculaires et intègre la technologie Ni-Ti, permettant un ajustement en temps réel tout en garantissant leur durabilité dans les mois et années d'utilisation.

Les matériaux utilisés renforcent le confort et l'aspect premium de l'appareil. Un revêtement en silicone ultra-doux couvre la majorité de chaque écouteur, offrant une sensation agréable sur une longue période. Enfin, des finitions soignées confèrent à FreeArc une esthétique moderne, disponible en plusieurs coloris ( Noir, Gris et Vert).