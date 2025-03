En plus de ce PC portable, HUAWEI propose des offres sur sa dernière montre connectée, la HUAWEI Watch GT 5, à retrouver à partir de 199,99€. Disponible en versions 46 mm et 41 mm, ainsi qu'en 42mm et 46mm pour la version pro, elle arbore un écran AMOLED circulaire de 1,43 pouce pour la version 46 mm, offrant une interface claire et intuitive.