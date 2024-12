Pour être immergés sans risques, les Shokz OpenSwim Pro sont certifiés IP68 et résistants à l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur et durant 2 heures au total. Les deux écouteurs à conduction osseuse sont reliés par un arceau réalisé dans un alliage titane-nickel léger et résistant à l'immersion.

Pour stocker vos morceaux, 32 Go d'espace disque sont intégrés à l'appareil, ce qui représente pas moins de 8 000 titres au format MP3 à emporter dans son exercice de natation. Le son reste clair et audible, même dans l'eau grâce à la conduction osseuse, et l'autonomie est de 6H en mode MP3, et jusqu'à 9H en mode Bluetooth, pour les utiliser même une fois sorti de la piscine dans votre vie quotidienne.