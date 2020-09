Ultimate Ears UE FITS : la marque tease ses futurs intra sans-fil

Ultimate Ears ne se départit pourtant pas de sa marque de fabrique, à savoir un principe d'adaptation parfaite à la forme de l'oreille (d'où le nom « FITS »), l'annonce « Personnalized Earbuds, fits for your ears only » Dès lors, nous pouvons supputer deux choses.

Soit la marque proposera des embouts potentiellement moulés aux oreilles de l'utilisateur, et par conséquent une approche haut de gamme. Soit, , l'accent sera mis sur des systèmes d'embouts assez poussés, façon écouteurs de sport.