Zound Industries et Adidas collaborent de nouveau pour vous proposer une paire d'intras pour sportifs

Les écouteurs Bluetooth RPD-01 s'annoncent un peu plus simples que leurs aînés, s'adressant surtout aux budgets plus modestes.

Ainsi, un troisième modèle dédié au sport fera son apparition à partir du 11 Juin, faisant suite aux écouteurs FWD-01 et au casque Adidas RPT-01 .

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les sportifs : la collaboration entre Adidas et Zound Industries, maison mère des produits Urban Ears et Marshall Headphones, semble se dérouler à merveille.

Écouteurs bluetooth type tour de cou , les RPD-01 épurent la proposition des premiers modèles en ne renouvelant pas l'omniprésence de tissu. De fait, le produit est légèrement plus neutre, beaucoup plus typique d'un produit sportif.

Les RPD-01 proposent une approche simple mais éprouvée : des écouteurs intra-auriculaires avec embouts à ailettes, tous deux reliés à une structure comprenant à la fois la batterie et un module de commande avec puce bluetooth et convertisseur numérique-analogique.

Ici, Adidas et Zound Industries semblent avoir pensé à une chose primordiale : la symétrie entre les deux modules, qui permet au produit de ne pas ballotter de droite à gauche lors d'une course. La fabrication perpétue l'aspect légèrement rugueux et facetté des précédents FWD-01, garantissant une meilleure prise en main.