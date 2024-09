Les OPPO Enco X3i sont équipés d'une conception coaxiale avec deux haut-parleurs intégrant un woofer de 10,4 mm et un tweeter de 6 mm. Avec le codec LHDC 5.0 et une transmission audio haute qualité via Bluetooth à faible latence, les OPPO Enco X3i sont certifiés Hi-Res Audio Wireless. Un premier bon point donc.