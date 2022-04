Test Oppo Enco X2 : des écouteurs sans fil deux fois plus raffinés que la première version ?

Sans être neutres, les Enco X2 conservent un caractère général plutôt équilibré, à tendance « basseux ». Les basses sont en effet mises en avant de manière notable, sans tomber dans du bass-boost non plus. Nous avons tout de même déjà entendu des sons plus ample et plus précis dans cette gamme de prix, en particulier chez Sennheiser (pour citer le haut du panier). Les médiums, à l'inverse, sont très équilibrés, surtout lorsque l'ANC est activé. Dans les autres modes, les voix se replacent légèrement plus en avant. Dans tous les cas, ce registre est bien géré, à la fois naturel et riche.