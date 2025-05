Outre la disposition en tour d’oreille, format royal pour le sport, ces écouteurs ont tout d’écouteurs haut de gamme, et même un peu plus. L’ensemble intègre la puce H2 d’Apple, ce qui nous promet une réduction de bruit active haut de gamme, une excellente qualité en appel, une autonomie prolongée et un son raffiné. Cerise sur le gâteau, les Beats Powerbeats Pro 2 rejoignent les Sennheiser Momentum Sport et quelques autres modèles, avec l’intégration d’un capteur cardiaque. Un produit dispendieux, mais diablement ambitieux.