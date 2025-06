De l’autre côté du spectre, les hautes fréquences ne sont pas irréprochables non plus, surtout sous les modes ANC et Transparence. Plus en avant que les médiums (signature générale en V), ces fréquences donnent la sensation d’une trop grande brillance, et ne sont pas exemptes de débordements sur les voix. L’écoute n’est pas mauvaise en soi, mais pas spécialement agréable, même en replaçant les écouteurs dans leur gamme. Il manque de la simplicité, de la linéarité, chose que les concurrents Huawei Freebuds 6i ont mieux compris. Il reste possible de corriger partiellement cette signature, mais la marge laissée par l’égaliseur de l’application n’est pas suffisante.