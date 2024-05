Sennheiser dévoile ses nouveaux écouteurs sans fil : photos, prix et disponibilité, toutes les infos

À l'instar de nombreux écouteurs modernes, les Sennheiser ACCENTUM true wireless proposent un mode de réduction active du bruit (ANC). À cela s'ajoute un précieux mode Transparence, et tout ce beau monde est à configurer depuis une application dédiée, sans oublier un égaliseur à cinq bandes qui est de la partie.

Compatibles Bluetooth 5.3, les écouteurs sont certifiés Bluetooth LE Audio et Auracast, et sont dotés d'une batterie offrant jusqu'à 8 heures d'autonomie (en fonction de l'usage). Leur fabrication a été confiée à l'usine de Tullamore, la même qui se charge des casques MOMENTUM et ACCENTUM.