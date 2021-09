CX Plus True Wireless : Sennheiser rend sa réduction de bruit plus accessible

Le point le plus marquant du produit est clairement l'adoption d'une réduction de bruit active. Celle-ci va également de pair avec un mode Transparency (retour sonore). En revanche, Sennheiser ne donne aucune précision sur l'architecture de cette réduction de bruit. On se souvient que les Momentum TW2 , intégrant une réduction simple et non hybride (norme de presque tous les constructeurs maintenant), étaient particulièrement peu efficaces dans ce secteur.