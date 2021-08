Klipsch officialise ses T5 II ANC : les écouteurs luxueux passent un cap silencieux (et tarifaire)

Klipsch s'est également associé avec Dirac, afin de créer une technologie de correction sonore en temps réel, appelée Dirac Sound HD. Le principe est globalement le même que celui de l'analyse et de correction de pièce Dirac (utilisé sur les systèmes audio/Home-cinéma) : il corrige ainsi la signature sonore et la réponse impulsionnelle grâce à un microphone placé à l'intérieur de l'écouteur. Cette fonction ressemble à ce qui existe déjà sur les Airpods Pro et quelques autres True Wireless haut de gamme comme les Devialet Gemini .