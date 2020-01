CES 2020 : intras sans-fil, casque avec annulation de bruit et barre de son connectée pour Klipsch

© Klipsch

Lire aussi :

Écouteur sans fil : le comparatif des meilleurs modèles en 2020

Quatre modèles d'écouteurs

© Klipsch

Lire aussi :

On compare les meilleurs modèles de casques Bluetooth en 2020

Un casque haute autonomie

© Klipsch

© Klipsch

Lire aussi :

Barre de son : le comparatif des meilleurs modèles en 2020

Une barre de son intelligente

© Klipsch

Source : Engadget

Programme chargé pour Klipsch au CES 2020 de Las Vegas. À quelques jours du coup d'envoi de l'événement, qui se tiendra du 7 au 10 janvier prochain, le constructeur d'équipement audio américain dévoile trois nouveaux produits qui seront présents au salon.Klipsch a commencé à teaser les T10 True Wireless et T5 True Wireless ANC. Les fiches techniques complètes ne sont pas encore disponibles, mais on sait que les deux appareils seront compatibles avec les contrôles par gestes et embarqueront une fonctionnalité d'annulation du bruit active.Ils sont également tous les deux boostés à l'intelligence artificielle, sans que l'on sache pour le moment à quelles options cela se destine. Les T10 comme les T5 ANC fonctionneront avec la nouvelle application Klipsch Connect App pour bénéficier de paramètres personnalisés, permettre de télécharger les mises à jour ou de vérifier le niveau de la batterie.Les T5 True Wireless ANC seront commercialisés à l'automne 2020 au prix de 299 dollars. Plus compacts, les T10 True Wireless nécessiteront un investissement bien plus conséquent de 649 dollars, pour une disponibilité prévue elle aussi pour l'automne.On aura aussi droit dès l'été 2020 à un modèle pensé pour les sportifs : les T5 True Wireless Sport, qui seront vendus 229 dollars. Ce modèle sera certifié IP67, résistant aux éclaboussures et à la poussière, tout comme son boîtier. Ce dernier offre bien entendu une recharge sans fil, ainsi qu'une fonction de suppression de l'humidité.Enfin, Klipsch prépare également un successeur aux T5 True Wireless de l'année dernière avec T5 II True Wireless. La marque annonce ainsi avoir corrigé des soucis de confort et changé l'antenne Bluetooth. L'autonomie reste la même, à savoir 24 heures avec le boîtier. Sa sortie est prévue cet été pour 199 dollars.Et ce n'est pas fini, puisque le fabricant prévoit également de présenter un nouveau casque, annoncé pour l'instant comme les « Over-Ear Active Noise Cancelling Headphones » de la marque. Son nom commercial n'a pour l'heure pas été communiqué.On sait par contre que ce casque sera équipé d'un système d'annulation active de bruit (40 db) ; une option permettra de désactiver temporairement cette fonctionnalité pour avoir conscience de ce qu'il se passe autour de soi.Klipsch met l'accent sur l'autonomie de son appareil pour se distinguer de la concurrence. La marque nous promet jusqu'à 30 heures d'écoute sur une seule charge ainsi qu'une recharge rapide par USB-C. Laisser le casque charger 10 minutes garantirait jusqu'à cinq heures de lecture audio.Le casque Bluetooth sera compatible avec les codecs SBC, aptX HD et AAC, et disposera d'un bouton dédié à Google Assistant. Il sera disponible cet automne au prix de 399 dollars. Une variante McLaren Edition à 549 dollars est aussi prévue, se teintant de nuances orangées un peu à la manière du smartphone OnePlus 7T Pro McLaren Terminons cette liste des produits présentés par la marque Klipsch au CES 2020 avec l'annonce d'une nouvelle barre de son connectée : la Bar 54. Associée à un réseau Wi-Fi, elle sera compatible avec Alexa, Google Assistant et AirPlay 2. Attention, l'appareil ne fera cependant pas office d'assistant personnel. Il s'agit bien d'une barre de son et non d'une enceinte équipée de micros. Vous pourrez par contre facilement diffuser des contenus dessus à partir d'un appareil Apple ou intégrant Alexa ou Google Assistant.La Bar 54 supportera la technologie Dolby Atmos avec système 5.1.4 ou 7.1.4 Surround 3. Sa sortie est prévue l'automne prochain au tarif de 1 499 dollars.Klipsch prévoit enfin de petites améliorations pour ses Bar 48 et Bar 44. La première n'est toujours pas connectée mais disposera d'un format plus compact. Elle est attendu cet automne au prix de 699 dollars. La seconde sera disponible un peu plus tôt et à moindre coût : lancement dans le courant de l'été à 499 dollars.