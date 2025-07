Soyons clairs : cette surveillance domestique prend une tournure aussi inquiétante. Xfinity ne s'en cache même pas dans sa documentation officielle, et fait savoir que vos données de mouvement peuvent atterrir direct dans les mains de la police et d'autres tiers lors de procédures judiciaires. Et votre fournisseur internet détient désormais un journal intime de vos habitudes quotidiennes, potentiellement revendu au plus offrant parmi les annonceurs.