Détecter des humains et leur posture dans une pièce, grâce au Wifi ? Vous allez être bluffé

S'il est possible d'imaginer de nombreuses applications pour un outil aussi accessible, il est pour l'instant surtout présenté comme un moyen de contrôler la sûreté des personnes âgées et vivant seules. En effet, les caméras peuvent être très visibles et peuvent rapidement s'avérer gênantes lorsque d'autres personnes y ont accès. De plus, elles ne sont généralement pas très efficaces dans l'obscurité et sont très sensibles aux obstructions, ce qui n'est pas le cas des dispositifs wifi tant que l'on peut maîtriser les diverses interférences. Cependant, si le respect de la vie privée est mis en avant par les chercheurs, on pourrait aussi tout aussi concevoir le contraire.