Comment éviter d'être géolocalisé par votre routeur Wi-Fi, qu'Apple, Google et Starlink peuvent suivre

Si nous utilisons de plus en plus Internet, nous savons également que nos données personnelles sont de plus en plus exposées. Notre vie privée peut carrément être exposée si nous ne la protégeons pas suffisamment, dès lors que l'on sait par exemple qu'Apple, avec son outil AirTags, peut être utilisé à des fins d'espionnage conjugal par exemple. Une évidence que semblaient ne pas avoir intégrée certains géants de la Tech, comme Apple, Google et Starlink, le réseau Internet par satellite d'Elon Musk.

Il aura fallu que des chercheurs de l'université du Maryland leur mettent sous le nez la preuve qu'ils avaient pu tracer, mais également utiliser les données de géolocalisation publiques de milliards d'appareils Apple ou appartenant au réseau Starlink pour que des mesures soient prises.