Le Wi-Fi public dans les aéroports, pourquoi et comment il faut à tout prix s'en méfier

Les aéroports de France et du monde entier sont nombreux à proposer une connexion internet gratuite et illimitée, grâce au réseau Wi-Fi public. Comme dans de multiples autres lieux publics, certains individus malveillants y voient une opportunité rêvée de piéger des utilisateurs, et de s'emparer de leurs données. En Australie, un homme a été inculpé, il y a quelques jours, pour avoir piégé des voyageurs de l'aéroport de Perth. Les autorités et spécialistes cyber alertent sur le phénomène.