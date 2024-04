Les bornes de recharge USB publiques ne sont pas toujours sécurisées : voici comment se protéger

Votre téléphone peut être piraté et siphonné de ses données en étant simplement branché sur une borne de recharge USB publique, oui. Cette pratique a un nom : le juice jacking. S'il n'est pas question de faire paniquer qui que ce soit, l'attaque est hélas de plus en plus courante, en plus d'exposer un grand nombre d'utilisateurs. En suivant quelques précieux conseils, il reste possible de s'en prémunir.