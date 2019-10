OnePlus annonce les 7T, 7T Pro et McLaren Edition en Europe

OnePlus 7T Pro

Le OnePlus 7T Pro enfin dévoilé

Écran : 6,67 pouces (20:9), AMOLED, définition de 3120 x 1440 pixels (516 ppi) à 90 Hz

6,67 pouces (20:9), AMOLED, définition de 3120 x 1440 pixels (516 ppi) à 90 Hz SoC : 8 cœurs Snapdragon 855+ (7 nm)

8 cœurs Snapdragon 855+ (7 nm) Mémoire vive : 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Stockage interne : 256 Go (non extensible) en UFS 3.0

256 Go (non extensible) en UFS 3.0 Batterie : 4085 mAh

4085 mAh Étanchéité : Non certifié

Non certifié Prise jack 3,5 mm : Non

Non Appareils photo arrière : Sony IMX 586 48 MP (f/1.6) + téléobjectif 8 MP (f/2.4) + ultra grand-angle 16 MP (f/2.2)

Sony IMX 586 48 MP (f/1.6) + téléobjectif 8 MP (f/2.4) + ultra grand-angle 16 MP (f/2.2) Appareil photo avant : Sony IMX471 16 MP (f/2.0)

Sony IMX471 16 MP (f/2.0) Capteur d'empreintes : Oui, sous l'écran

Oui, sous l'écran Recharge inversée : Non

Non Double SIM : Oui

Oui OS : Android 10 + OxygenOS 10

Oui Poids : 213 grammes

213 grammes Coloris : Haze Blue (bleu clair effet mat)

Mieux qu'un long discours, voici notre test complet du OnePlus 7T Pro.



Une édition spéciale McLaren pour le 7T Pro OnePlus renouvelle son partenariat avec le constructeur automobile McLaren en proposant une version spéciale de son dernier flagship. Ce modèle se démarque en embarquant 12 GB de RAM (contre 8 GB pour les autres modèles), accompagné de 256 GB de stockage.



OnePlus 7T Pro McLaren Edition

Le coloris noir et « orange papaye » qui vient habiller le téléphone, ainsi que la coque de protection en alcantara, sont exclusifs à ce modèle. Une personnalisation qui touche également la partie logicielle, avec OxgenOS 10 qui s'habille aux couleurs de McLaren (nouvel écran de verrouillage et LED de notifications sur les bords de l'écran en orange.)



Prix et date de sortie des OnePlus 7T, Pro et McLaren Edition OnePlus 7T Pro McLaren Edition



Cette fois, OnePlus ne proposera qu'une configuration pour chacun de ses smartphones :



OnePlus 7T (8 GB de RAM + 128 GB de stockage)

Prix : 599 €

Date de sortie : 17 octobre à 11h00 sur le site de OnePlus, Fnac, Darty, Bouygues et Amazon.

OnePlus 7T Pro (8 GB de RAM + 256 de stockage)

Prix : 759 €.

Date de sortie : 17 octobre à 11h00 sur le site de OnePlus, Fnac, Darty, Bouygues et Amazon.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition (12 GB de RAM + 256 GB de stockage)

Prix : non dévoilé

Date de sortie : 5 novembre prochain à 11h00.



Si vous vivez dans la capitale, vous pourrez mettre la main sur ces smartphones quelques jours avant, le 12 octobre, au pop-up Store Fnac de Paris Ternes.



Les nouveaux flagship de OnePlus sont également disponibles en pré-commande chez FNAC Darty, Bouygues et Amazon. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle gamme chez OnePus !

On sait maintenant tout de leurs caractéristiques, leurs prix et leurs dates de sortie en France. Le tarif et la disponibilité du OnePlus 7T ont également été annoncés.Si l'on savait déjà (presque) tout du OnePlus 7T, que nous avons testé , OnePlus a souhaité garder le suspens jusqu'au bout concernant la nouvelle version Pro de son, dont voici la fiche technique :Le OnePlus 7T Pro ressemble à s'y méprendre au 7 Pro . OnePlus a gardé ce qui faisait les forces du modèle précédent, comme l'écran 90 Hz ou le capteur photo, et s'est contenté d'y ajouer une batterie un tout petit peu plus grande et le dernier processeur Snapdragon 855+.