Pour l'instant, LG ne détaille pas quelle est la configuration thermique de la RTX 5050 ajoutée à ses nouveaux Gram Pro. Il y a toutefois fort à parier que le TGP appliqué à la puce de NVIDIA sera ici modéré pour correspondre à des capacités de dissipation que l'on pressent déjà limitées.

Cela étant dit, LG fait les choses bien avec des connectiques nombreuses, une connectivité moderne et une grosse batterie. Pour l'usage et le public ciblés, ces deux nouveaux venus pourraient donc faire mouche. On y retrouve en effet deux ports USB4 de Type C ; deux ports USB-A 3.2 Gen 1, une sortie HDMI et une prise casque de 3,5 mm. Les deux appareils disposent par ailleurs d'un modem Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4, d'une batterie de 90 Wh et d'une webcam Full HD compatible avec la reconnaissance faciale via Windows Hello.

Côté prix, nous ne disposons pour l'instant que d'une tarification américaine. Le LG Gram Pro 16Z90TR est affiché outre-Atlantique au prix de 2 799,99 dollars ; tandis que le modèle 17Z90TR est étrangement proposé à un prix légèrement inférieur de 2 549,99 dollars.