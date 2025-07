Comme prévu, la nouvelle génération de mémoire vive DDR6 / LPDDR6 commence à sérieusement se concrétiser, et elle s'annonce effectivement rapide, très rapide. Désormais standardisée par le JEDEC, la nouvelle norme LPDDR6 (que l'on trouvera essentiellement à bord de nos futurs PC portables et des prochaines générations de smartphones) laisse entrevoir ses premières spécifications techniques, et notamment ses impressionnants débits de données.