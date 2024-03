Cinq ans après, la nouvelle mémoire pour portable (LPDDR6) bientôt finalisée

La dernière norme dans ce domaine – la LPDDR5 – date de février 2019 et de l'eau a donc coulé sous les ponts depuis. Cette LPDDR6 devrait aboutir à un doublement des débits par rapport à sa grande sœur, soit 12 800 MT/s quand de la LPDDR6X pourrait ensuite atteindre 17 000 MT/s. Des fabricants comme Samsung évoquent également une baisse de la tension de fonctionnement, mais il nous faudra attendre les spécifications finales.

C'est justement tout l'intérêt de cette actualité : à en croire les sources de notre confrère VideoCardz, le JEDEC serait en bonne voie et, pour cette LPDDR6, on parle d'une validation des caractéristiques pour le troisième de cette année… pour ainsi dire demain !

En revanche et contrairement à la GDDR7 qui devrait être rapidement mise à contribution, il semble que le déploiement de la LPDDR6 soit plus progressif et, bien sûr, dans un premier temps focalisé sur les modèles les plus haut de gamme de smarpthones ou de laptops, début/courant-2025.