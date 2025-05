Une progression fulgurante qui a vu les usines de l'entreprise passer à 200 000 wafers mensuels fin-2024 et même, tout récemment, près de 300 000 wafers par mois. À en croire DigiTimes, relayée par Tom's Hardware, cet accroissement de la production DDR4 de CXMT vient de connaître un coup d'arrêt.

Aucun problème technique à signaler chez CXMT, tout va très bien même et ce coup d'arrêt est la conséquence d'une décision politique. CXMT a reçu l'ordre de favoriser les nouvelles technologies et alors que la production de DDR4 venait juste d'atteindre son plein potentiel, CXMT va réorienter des lignes vers la DDR5 dont la demande ne fait que progresser.

L'objectif de Pékin est évidemment de concurrencer les trois majors évoquées précédemment, mais il ne suffit pas de décider quelque chose pour que cela arrive et si la production de DDR4 est solide chez CXMT, il n'en va pas de même pour la DDR5. À en croire DigiTimes, les puces DDR5 de CXMT auraient du mal à tenir au-delà de 60°C, soit 25°C de moins que les puces Samsung par exemple.

Un défi d'autant plus important à relever pour CXMT que la Chine aimerait voir son champion avancer sur la HBM qui, plus rapide, est aussi plus exigeante et requiert une technologie plus pointue. Reste que dans cette transformation, ce sont les prix de DDR4 qui trinquent : on parle déjà d'une augmentation de 150 % sur les puces de 8 GB du fait de la réduction de l'offre.