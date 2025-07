La principale raison de cette envolée des prix réside dans une décision stratégique des grands fabricants de puces mémoire. Des géants comme Samsung, Micron et SK Hynix sont en train de réduire progressivement leurs lignes de production dédiées à la DDR4, une technologie présente sur le marché depuis plus d'une décennie.

Les fabricants réallouent leurs capacités de production vers des mémoires plus modernes et à plus forte marge, comme la DDR5 et surtout la mémoire à large bande passante (HBM), indispensable aux serveurs d'IA. Cette réorientation stratégique, dictée par la rentabilité, crée un déséquilibre sur le marché de la DDR4. L'offre se contracte alors que la demande, elle, reste bien présente pour les PC d'entrée et de milieu de gamme, ainsi que pour la maintenance de nombreux parcs de serveurs existants.

Ce phénomène provoque une situation paradoxale : la technologie la plus ancienne devient subitement plus chère en raison de sa rareté organisée. Les prévisions pour le troisième trimestre 2025 font état d'une augmentation de 38% à 43% pour la DDR4 destinée aux PC, et de 28% à 33% pour celle des serveurs. Cette situation est aggravée par le comportement des acheteurs et des intégrateurs qui, anticipant la pénurie, se sont mis à stocker massivement des modules, accentuant la pression sur les prix.