La nouvelle mémoire GDDR7 introduit des coûts de production plus élevés, et ce, malgré les optimisations proposées par les fabricants de puces. Au lieu d’offrir aux partenaires une marge de manœuvre suffisante, cela alourdit leurs dépenses dès la chaîne de fabrication. Les remises négociées pour l’achat groupé de puces et de mémoire ne semblent pas compenser l’envolée des tarifs unitaires.

Parallèlement, les éditions officielles Founders se retrouvent en concurrence directe avec les versions partenaires. Ces modèles propres à NVIDIA, souvent dotés de solutions de refroidissement soignées et positionnés à un tarif compétitif, pèsent lourdement sur les ventes des cartes dites « custom ». L’écart de prix entre les Founders Edition et les modèles tiers se creuse, obligeant les partenaires à rogner encore plus sur leurs marges ou à faire supporter la hausse de prix aux consommateurs.