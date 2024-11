NVIDIA entend bien vider tous les stocks disponibles avant même la sortie des nouveaux modèles afin 1/ de ne pas entraîner de concurrence entre ses propres modèles et 2/ de ne pas avoir à baisser les prix des RTX 40 pour les vendre.

Ainsi, d'après la source de nos confrères de VideoCardz, les GeForce RTX 4070 et RTX 4070 SUPER ne devraient plus être produites d'ici deux à trois semaines maximum, et la production actuelle est déjà bien inférieure à celle d'il y a un ou deux mois. C'est encore pire pour la RTX 4070 Ti SUPER, dont les inventaires seraient au plus bas.

Pour ce modèle, lancé en début d'année seulement, il ne devrait plus y avoir de stocks d'ici quelques jours, si ce n'est pas déjà le cas. Ce n'est évidemment pas mieux pour la GeForce RTX 4080 SUPER. Sa production a pour ainsi dire déjà été arrêtée, et les stocks se réduisent rapidement. Bien sûr, il n'est pas question de parler de la RTX 4090, complètement absente des stocks des grossistes.

Tout cela pour mettre en avant le parfait passage de relais orchestré par NVIDIA qui, au contraire des transitions passées, n'aura plus une carte de génération précédente au moment de la sortie de la nouvelle. Seule bonne nouvelle pour les usagers vendeurs : cela devrait permettre de ne pas trop faire baisser les prix des cartes d'occasion. On se console comme on peut.