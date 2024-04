Forte demande et réduction de l'offre : le prix de certaines GeForce pourrait bientôt augmenter

Il n'est toutefois pas question des modèles les plus haut de gamme, et tout porte à croire que ce sont les tarifs des GeForce RTX 4060, RTX 3050 et GTX 1650 qui pourraient augmenter de 10 % dans les prochaines semaines. Pour le troisième modèle, ce n'est pas vraiment une surprise : NVIDIA en a stoppé la production il y a déjà un mois, et les stocks ne sont pas éternels.

Pour les deux autres références, les choses sont plus subtiles, et plusieurs facteurs semblent s'ajouter. Nos confrères évoquent ainsi des « facteurs géopolitiques et inflationnistes », en même temps que la demande sur ces cartes reste forte. La question que se posent nos confrères est de savoir si les fabricants vont répercuter ces hausses sur leurs produits ?

Alors que le marché de la carte graphique est moins en forme ces dernières semaines, plusieurs constructeurs craignent effectivement que de nouvelles hausses fassent fuir les clients. Cela dit, ces hausses ont l'air de ne concerner que les cartes NVIDIA… il reste donc toujours AMD et Intel.