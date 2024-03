NVIDIA stoppe la production des GeForce GTX. La fin d'une époque

Le 20 septembre 2018, une première carte sort, la GeForce RTX 2080 et, très vite, les GTX ne sont plus alors perçus que comme des modèles d'entrée de gamme, réservés aux joueurs les moins fortunés. Les GeForce GTX ne sont plus alors cantonnées qu'au segment « premier prix » du catalogue NVIDIA avec la gamme des GeForce GTX série 16 constituée de modèles comme les GTX 1650 et GTX 1660.

Relayée par nos confrères de VideoCardz, une feuille de route de NVIDIA ne fait plus la moindre place pour ces GTX dont la production s'interrompt au cours du premier trimestre 2024. Les stocks peuvent durer encore quelques semaines, mais tout porte à croire que ces cartes GTX vivent donc leurs derniers mois d'existence commerciale.