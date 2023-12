NVIDIA arrêtera de produire ses puces GTX série 16 en début d'année prochaine

Par la suite, à partir de la gamme des GeForce série 200, NVIDIA a décidé de systématiquement accoler ce « GTX » qui devient alors un préfixe et que l'on trouve par exemple sur les GeForce GTX 260 et GTX 280, dès juin 2008. Depuis, génération après génération, on ne parle plus que de GeForce GTX ou même simplement de GTX pour désigner les cartes NVIDIA.

En 2018 cependant, NVIDIA cherche à illustrer l'usage toujours plus important du ray tracing et décide de changer de préfixe, les GeForce GTX deviennent des GeForce RTX avec la sortie de la GeForce RTX 2080, le 20 septembre 2018. Dès lors, les GTX sont cantonnées à des modèles de « seconde zone » conçus pour l'entrée de gamme de NVIDIA.