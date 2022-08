Cartes graphiques : attendez encore un peu pour acheter encore moins cher

C'est en tout cas ce que révèle le site chinois ZOL, qui évoque des informations glanées au sein de l'industrie. « Selon la chaîne d'approvisionnement, à la fin du mois d'août, NVIDIA et AMD mèneront des actions plus agressives pour faire baisser les prix des cartes graphiques », avance le média spécialisé. Il précise également que les baisses de prix seraient plus importantes chez NVIDIA que chez AMD.