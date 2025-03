La pandémie de Covid-19 a désorienté pas mal de monde et les chaînes logistiques ont été mises à rude épreuve. C'est un fait établi que personne ne semble vouloir contester.

La forte progression du télétravail et l'explosion de la demande en produits informatiques qui ont suivi ne sont pas plus remises en doute. De fait, ces divers événements ont considérablement troublé le marché des composants informatiques et il ne fait aucun doute que celui des cartes graphiques a été plus touché que d'autres. Mais il y a quand même un moment où se pose la question de savoir si on ne nous prend pas un peu pour des jambons ?

Les GeForce RTX série 40 et les Radeon RX 7000 ont été lancées, elles se sont plutôt bien vendues et elles sont aujourd'hui en passe d'être remplacées par les RTX série 50 du côté de NVIDIA et par les RX 9000 chez AMD. Problème, si les prix publics conseillés sur la précédente génération ne voulait déjà plus dire grand-chose, ça semble être devenu une catastrophe.