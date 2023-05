Les GeForce RTX 4080 et Radeon RX 7900XT en baisse de 20 % en Chine... et nous ?

De manière générale, les MSRP y sont plus faibles qu'en Europe sans doute du fait de la proximité des sites de production, des taxes d'importation et des taxes européennes tout court. Mais ce n'est pas le niveau intrinsèque des prix qui nous intéresse : plutôt l'écart entre ce MSRP et les tarifs effectivement pratiqués chez les revendeurs.

Même sans comprendre un mot de mandarin, on repère aisément la colonne qui illustre cet écart par rapport au MSRP. Sans surprise, sur les générations précédentes, ce décalage est compris entre 20 et 30 %.