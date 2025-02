MattS32

gamez: gamez: Non, tous les FAI parlent en bits/sec pour annoncer de grandes valeurs, pour que ca « impressionne » le public commercialement parlant.

Non, c’est parce que le monde du réseau a toujours utilisé le bit par seconde historiquement.

Et il y a deux raisons à ça, tout d’abord le byte n’a pas toujours la même taille (hé oui… même si c’est le plus souvent un octet, un byte ne fait pas forcément 8 bits… la vraie traduction française de byte, c’est multiplet, et le terme octet existe aussi en français).

Ensuite, et surtout, dans le domaine des transmissions, il n’y a pas vraiment de notion d’adressage, on est sur des flux. Or comme le byte est la taille d’une unité d’adressage, ça n’a pas vraiment de sens de parler de bytes en réseau… On va plutôt parler de tailles de paquet ou d’unités de transmission, mais là on est sur des choses de tailles très variables en fonction des équipements et des protocoles utilisés (même si en pratique aujourd’hui, pour des raisons de simplicité ces tailles sont quand même très souvent des multiples de 8 bits, dans la mesure où le plus souvent ces paquets vont être traités par ces processeurs fonctionnant avec des bytes de 8 bits).