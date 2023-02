Qualcomm annonce les Snapdragon X75, êtes-vous prêts pour la nouvelle génération de smartphones ?

Ce nouveau modem 5G veut avant tout préparer le terrain en misant sur une compatibilité avec les prochaines avancées 5G à venir, tout en se drapant d'une nouvelle couche d'IA afin d'améliorer la réception, notamment dans les environnements sujets aux coupures.

Qualcomm annonce ainsi une compatibilité avec les versions 17 et 18 du 3GPP. La version 18 est en l'état la plus importante puisqu'elle marque le début de la « 5G Advanced », qui devrait permettre d'axer pour de bon la 5G vers le développement de technologies liées aux villes connectées et au secteur de l'automobile. En clair, ce que la 5G promettait de plus intéressant lors de sa présentation.

Autre nouveauté du Snapdragon X75 : il prend moins de place. En réarrangeant l'architecture de son modem, Qualcomm parvient à occuper 25 % d'espace en moins, tout en réduisant la consommation de 20 %, rapporte The Verge.

La puce supporte, par ailleurs, une meilleure agrégation de porteuses 5G. Ces dernières permettent de combiner des fréquences pour envoyer et recevoir des données beaucoup plus vite que lorsqu'elles sont utilisées individuellement. Et en l'occurrence, le X75 peut prendre en charge jusqu'à 5 porteuses sub-6GHz et 10 porteuses mmWave (5G millimétrique). Une technologie qui ne pourra toutefois pas être dignement exploitée avant un bon moment : elle est à peine en train de se concrétiser chez des opérateurs, note The Verge.