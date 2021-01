Qualcomm présente son premier SoC 5G d'entrée de gamme

En fin d'année dernière, Qualcomm levait le voile sur le Snapdragon 888 succédant au SD 865+. Ce nouveau SoC haut de gamme trouvera sa place au sein des smartphones les plus puissants de 2021. Quelques semaines plus tard, la société dévoilait le Snapdragon 678 pour les appareils de milieu de gamme et succédant au SD 675.

Avec le Snapdragon 480 5G, pour la première fois, le fondeur apporte une compatibilité 5G sur les futurs terminaux d'entrée de gamme. Plus précisément, la puce vise les appareils commercialisés aux alentours de 120 euros.

Au sein d'un communiqué officiel de Qualcomm, plusieurs constructeurs ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt. C'est par exemple le cas de HDM Global qui gère avec Foxconn la production des terminaux Nokia. OnePlus se montre également très intéressé, sans doute pour de futurs smartphones de la série Nord. Oppo et Vivo entendent également commercialiser des appareils propulsés par le Snapdragon 480 5G.

Selon Qualcomm de prochains smartphones compatibles 5G devraient ainsi être annoncés en ce début d'année.