Sur X.com, c'est chi11eddog qui diffuse la rumeur. L'informateur voit souvent juste avec ses indiscrétions et dans le cas présent, cela voudrait dire que le modèle Nova Lake le plus haut de gamme – le Core Ultra 9 – serait doté d'un total un peu fou de 52 cœurs répartis en 16 cœurs performants, 32 cœurs efficients et 4 cœurs basse consommation. Tout ça avec une TDP de 150 watts.

Chi11eddog ne s'arrête d'ailleurs pas en si bon chemin et nous communique le line-up complet de cette première vague de puces Nova Lake. Un Core Ultra 7 doté de 42 cœurs (14P, 24E, 4LP) pour un TDP de 150 watts également suivrait et, ensuite, nous aurions trois variantes de Core Ultra 5 en 125 watts puis, pour finir, deux déclinaisons de Core Ultra 3 en 65 watts.