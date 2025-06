Il faut dire qu'avec le 2 nanomètres, TSMC accroît encore plus sa suprématie dans le domaine face à des concurrents qui semblent dorénavant incapables de suivre le rythme d'enfer de la société basée à Hsinchu. Pour comparaison, le principal rival de TSMC dans le domaine, Samung (qui vit des moments difficiles dans le secteur des puces) affiche à l'heure actuelle un rendement de 40%.

Preuve de cette supériorité, parmi les clients de TSMC souhaitant acquérir les futures puces de 2 nm, on peut compter, au-delà de géants comme Apple et NVIDIA, des institutions comme Qualcomm, AMD et MediaTek. Du côté de Samsung, la première puce gravée à 2 nm devrait être le produit maison Exynos 2600, dont le début de la production est attendu lors du second semestre 2025.