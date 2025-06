Leur voyage est l'aboutissement d'un travail de huit semaines durant lequel ils ont optimisé au maximum les données ainsi que le programme d'entraînement de l'IA, dans l'idée qu'il serait plus difficile de faire des aménagements une fois à Kuala Lumpur. Et l'opération a réussi, puisqu'ils ont pu ensuite revenir à la maison avec plusieurs centaines de gigaoctets de données, comprenant notamment les paramètres du modèle en développement.

Ces derniers mois, la Malaisie, et plus largement, l'Asie du Sud-Est, sont devenus de véritables hubs de l'IA avec des achats massifs de puces NVIDIA et de nouveaux data centers poussant particulièrement rapidement. Rien que pour les mois de mars et d'avril, la Malaisie a importé pour 3,4 milliards de dollars de puce IA provenant de Taïwan, un chiffre qui excède l'ensemble des achats du genre pour l'ensemble de l'année 2024. Un nouveau trou à boucher pour Washington ?