Bit_Man

Re: Derrière le pari 5 nm de Huawei, une production encore impossible

Alors là, faut vraiment qu’on remette les pendules à l’heure sur cet article. Après avoir creusé le sujet, je peux vous dire que la réalité dépasse largement ce qui est écrit ici. Les sanctions US ? Elles font exactement l’inverse de ce qui était prévu : elles boostent l’innovation chinoise au lieu de la freiner !

SMIC produit déjà du 5nm, les gars !

Contrairement à ce qu’on lit partout, SMIC livre déjà des puces 5nm en production commerciale. Ils ont sorti les Kirin de Huawei et les puces Ascend 910C en 5nm, c’est du concret ! Certes, les rendements sont à 33% de ceux de TSMC, mais bon sang, ils sont 3ème fondeur mondial avec 5,5% de parts de marché et +27% de CA en 2024.

Leur technique ? Auto-alignement quadruple (SAQP) avec du DUV classique pour atteindre 130M transistors/mm². Pas besoin d’EUV quand on a l’ingéniosité !

Un écosystème complet qui émerge

Et c’est pas juste SMIC ! NAURA caracole 6ème équipementier mondial avec 30% du marché gravure et +44% de croissance. AMEC explose à +44,7% avec 9 milliards de yuan. ACM Research flambe à +51%.

Shanghai Micro Electronics (SMEE) livre des machines 28nm, et devinez quoi ? Ils ont déposé un brevet EUV pour casser le monopole ASML !

Les brevets explosent littéralement

Tenez-vous bien : la Chine détient 55% des brevets semiconducteurs mondiaux avec +42% en 2023. Dans l’IA, c’est 38,210 brevets chinois contre 6,276 US - six fois plus !

Huawei seul possède 150,000+ brevets actifs et mène les dépôts PCT mondiaux en 2023. Leur brevet SAQP 3nm de mars 2024 ? Ça va faire mal !

Les sanctions = booster d’innovation

L’ironie c’est que les restrictions US ont déclenché des investissements monstres : Big Fund III injecte 47,5 milliards $ en 2024, total de 196 milliards sur 110+ projets depuis 2014.

Résultat ? Le taux de localisation chinois a doublé à +40% en 2 ans. Sur certains équipements : +50% ! Les équipementiers chinois battent des records avec une croissance à deux chiffres partout.

Ce qui arrive en 2025 va être dingue

Accrochez-vous : Huawei teste des systèmes EUV domestiques avec la techno laser-plasma (LDP) à Dongguan. Production pilote Q3 2025, déploiement 2026. En parallèle, ils ont sorti le premier microprocesseur 2D au monde (sub-1nm) sans EUV !

Mon avis de tech français

Franchement, on se voile la face en Europe. 9 des 10 meilleures institutions de recherche semiconducteurs sont chinoises. Ils forment plus d’ingénieurs par an que nous en avons au total.

D’ici 2030, ils contrôleront 50% de la capacité mondiale sur les nœuds matures (24% actuellement). TSMC et Intel feraient mieux de se bouger au lieu de compter sur la géopolitique !

Conclusion : Les sanctions créent un effet Streisand technologique massif. Plus on essaie de freiner l’innovation chinoise, plus elle trouve d’autres voies. SMIC n’est pas limité, le 5nm est accessible, l’écosystème se diversifie à vitesse grand V, et les sanctions renforcent objectivement le secteur.

L’article Clubic a pris un sacré coup de vieux…

Sources principales : TechHQ, CNBC, Tom’s Hardware, ITIF, Reuters, DIGITIMES, SCMP