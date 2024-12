Le principal enjeu pour le constructeur est de parvenir à fabriquer ses puces sans dépendre d'une entité extérieure à la Chine, et Huawei aurait enfin accompli cette performance. Son P.-D.G. Richard Yu a en effet annoncé que le nouveau SoC Kirin 9020, qui équipe les modèles de la série Mate 70, est de fabrication 100 % domestique.

La puce des Huawei Mate 70 est produite par SMIC, un acteur chinois de plus en plus important dans le secteur de la fonderie et concurrent du leader du marché TSMC. Le Kirin 9020 repose sur une gravure en 5 nm et miserait sur l'efficacité énergétique, plus que sur la puissance brute.

Si le SoC est vraiment 100 % chinois, cela signifierait qu'il n'embarque aucun cœur ARM. Huawei a développé ses propres cœurs CPU Taishan et ses cœurs GPU Maleoon. Sur les puces précédentes, les Taishan n'étaient utilisés que pour les cœurs les plus performants, les plus économes en énergie restant des Cortex d'ARM.