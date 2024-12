Un pari audacieux – et manifestement plus difficile à relever que prévu – qui s’inscrit dans un contexte de crise pour Huawei. Depuis son inscription sur l'Entity List des États-Unis en 2019, l’entreprise ne peut plus collaborer avec Google ni utiliser Android et les services Google Play. HarmonyOS Next devait donc être la réponse définitive à ces sanctions, une manière de s’affranchir des dépendances américaines tout en offrant une alternative viable pour ses fidèles.