Honor et sa série 70 abandonnent Qualcomm et son Snapdragon

Le Honor 70 Pro+ embarque un Dimensity 9000 gravé en 4 nm, alors que le Honor 70 Pro dispose du Dimensity 8000 gravé en 5 nm et qui se montre un petit peu moins performant. Ce choix fort a sans doute été guidé par la volonté de faire des économies sur ce composant. MediaTek a rattrapé son retard sur Qualcomm ces dernières années en vendant des puces au rapport qualité-prix attractif.

Petite incongruité, le Honor 70 Pro+ est limité à 256 Go d'espace de stockage, alors que le 70 Pro, censé être une gamme en dessous, va jusqu'à 512 Go selon la configuration choisie. Deux options de RAM à 8 et 12 Go sont également disponibles.