Les Honor 70 Pro et 70 Pro+ laissent déjà fuiter quelques détails, et il faudra s'attendre à de la recharge ultra rapide

Bien sûr, il faudra attendre de mettre la main sur les caractéristiques complètes des smartphones pour savoir si ces nouveaux mobiles sont compétitifs ou non. Pour l’heure, les quelques rumeurs ayant fait route jusqu’à nous évoquent simplement un Snapdragon 7 Gen 1 pour le Honor 70, un Dimensity 8100 pour le 70 Pro et un Dimensity 9000 pour le 70 Pro+. Côté photo, on trouverait un trio 108+8+2 Mpx sur le 70 ; 50+50+8 Mpx pour le 70 Pro et 50+50+12 Mpx pour le modèle le plus onéreux.