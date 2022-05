La gamme OPPO Reno8 livre déjà (presque) tous ses secrets

À l’arrière, rien ne bouge pour le Reno8 Pro. Ce qui ne veut pas dire que les capteurs seront les mêmes, remarquez. À ce propos, on voit d’ailleurs très bien que le troisième module n’est pas le même que sur le Reno8, et qu’une mention « Powered by MariSilicon » est présente sur les Reno8 Pro et Reno8 Pro+. Une référence à la puce de traitement numérique maison d’OPPO.

Le Reno8 Pro+, lui, affiche des capteurs photo de bien plus grande taille. Le bloc photo s’épaissit et laisse imaginer des modules aux caractéristiques plus alléchantes encore.