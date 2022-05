Samsung Galaxy Z Fold 4 : les caractéristiques photo se dévoilent, enfin du changement ?

Que l’on parle du Galaxy Fold, du Galaxy Z Fold 2 ou du Galaxy Z Fold 3, Samsung n’a jamais fait d’efforts démesurés pour la partie photo de ses smartphones pliants — il réserve cela à sa gamme de Galaxy S Ultra.

Toutefois, le Galaxy Z Fold 4 pourrait bien marquer une rupture. Et pour cause, il emprunterait son capteur principal au Galaxy S22. Un modèle de 50 mégapixels, de plus grande taille, qui offre notamment une meilleure performance en basse luminosité.

A priori, Samsung resterait néanmoins sur un ultra grand-angle de 12 mégapixels. En revanche, et c’est intrigant, Ice Universe dit que le téléobjectif de 12 mégapixels offrira un zoom optique 3x « de meilleure qualité que le S22 Ultra ».

Le Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 sont attendus pour le mois d’août.