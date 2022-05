Samsung : le Galaxy Z Fold 4 se montre sous toutes ses coutures dans une énorme fuite

Ce dernier ne dispose d’aucun poinçon car, comme son prédécesseur, il masque sa caméra avant directement sous la dalle, de façon plus ou moins invisible, d’après ce que l’on a pu observer sur le Fold 3.

Le placement des appareils photo n’évolue pas (bien qu’ils ne soient plus « encadrés »), mais les dimensions globales partagées par OnLeaks confirment une précédente rumeur en faveur d’un smartphone un peu plus compact. D’après lui, le Z Fold 4 mesurera 155 x 130 x 7,1 mm, contre 158,2 x 128,1 x 6,4 mm. Un smartphone légèrement plus petit donc, qui sera toutefois à peine plus large et épais que le précédent modèle.

D’après le calendrier habituel de Samsung, la marque devrait dévoiler ses nouveaux smartphones au cours de l’été. Elle espère d’ailleurs en écouler un certain nombre…